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01.06.2020 - 04:02 | | DHA

Kavgada boğazından bıçaklanan genç yaralandı

Adana'da kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından boğazından bıçaklanan Halil İbrahim Bilişik (19), ağır yaralandı.

Kavgada boğazından bıçaklanan genç yaralandı

 

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Bilişik, gece sokakta kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bilişik, boğazından bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan Bilişik ise arkadaşları tarafından otomobille Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Bilişik'in durumun ağır olduğu belirtildi. 

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiCorona viüs tedbirleri kapsamında, İzmir'in de arasında bulunduğu 15 kentte 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından İzmir - Manisa yolunda yoğunluk yaşandı.
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