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14.01.2021 - 17:18 | | DHA

Kavgadan 11 gün sonra ölmüştü! Davada flaş karar

Zonguldak’ta, küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada dövülen hastaneye kaldırılan Özcan Akçay 11 gün sonra hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin görülen davada tutuklu yargılanan Tolga Dönmez, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kavgadan 11 gün sonra ölmüştü! Davada flaş karar

Dilaver Mahallesi'nde geçen yıl 13 Haziran'da meydana gelen olayda, maden işçisi Özcan Akçay evine giderken küfürleşme nedeniyle aynı mahallede yaşayan 2 kişi tarafından dövüldü. Akçay, kaldırıldığı hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Tolga Dönmez tutuklandı, Ç.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dönmez ve Ç.Y. hakkında 'kasten öldürme' suçundan Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Tolga Dönmez, Ç.Y. ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti, Tolga Dönmez'in haksız tahrik altında ağırlaştırılmış kasten yaralama suçu işlediğine kanaat getirerek 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ç.Y. ise beraat etti.

 

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