Kavşakta feci kaza! 2 kişi ölümden döndü

Kaza, Muratlı çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan B. idaresindeki 34 CAA 948 plakalı otomobil ile Fuat Y. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 CAA 948 plakalı otomobil ters dönerken, araçlar orta refüje çıkarak durabildi. Yaşanan trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk etti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, Marmara'yı etkileyecekİzmir'i vuran depremin ardından Marmara Bölgesi'ndeki aktif fay hatlarını işaret eden Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, "İnsanlara etkisi bakımından 'katil fay' olarak isimlendirilen Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde oluşabilecek bir depremin Marmara'yı ve Güney Marmara'yı etkilemesi beklenmektedir. Burada oluşacak olan deprem aynı zamanda tsunami etkisi de gösterebilecek bir depremdir" dedi.