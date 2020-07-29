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29.07.2020 - 10:09 |

Kavurma nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kurban Bayramı kavurma (dana eti) tarifi nedir?

Kavurma tarifi bayrama yaklaşırken aranan konular arasında yer almaya başladı. 31 Temmuz 2020 günü kutlanmaya başlanacak olan Kurban Bayramı'nda kavurma yapacaklar tarif ve malzemeler araştırıyorlar. İşte dana eti ile yapılacak kavurma tarifi...

Kavurma nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kurban Bayramı kavurma (dana eti) tarifi nedir?

Kurban Bayramı'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Bayramların vazgeçilmezlerinden biri ise güzel bir bayram sofrasında yakınlarla güzel bir vakit geçirmek. Kavurma, bayram sofralarının sevilen yemekleri arasında yer alıyor. Peki kavurma nasıl yapılıyor, tarifi nedir?

KAVURMA İÇİN MALZEMELER NEDİR?

 1 kg dana kuşbaşı

1 baş orta büyüklükte kuru soğan

3 ya da 4 diş sarımsak

Bir miktar sıvıyağ

Yapım süresi: 45 dakika

DANA KAVURMA NASIL YAPILIR?

Orta büyüklükteki bir tavanın içerisine kavurmalık dana kuşbaşı etleri koyun. Ocağın altını açın ve hiçbir şey ilave etmeden, ama sürekli karıştırarak etleri pişirmeye başlayın.

Tavadaki etlerin rengi değişmeye başladığında ve etler suyunu salmaya başladığında bir miktar sıvı yağ ilave edin. Ocağı kısık ateşe alın ve bu şekilde arada karıştırarak pişirmeye devam edin.

Etler pişerken ayrı bir yerde soğanları ve sarımsakları soyun. Sonrasında soğanı dörde bölün. Doğranmış soğanları ve tüm şekilde olan sarımsakları tavanın içerisine ilave edin. Etler suyunu yeniden çekene kadar tüm malzemeler ile birlikte pişirin.

Eğer etler pişmeden etlerin suyu biterse takriben yarım çay bardağı kadar kaynar su ilave edip bir süre daha etleri pişirin. Etler tamamen piştikten ve lokum kıvamına geldikten sonra içerisine bir miktar tuz ilave edip yemeği ocaktan alın ve servis edin.

Bozcaadalı turizmcilerden, 'rezervasyonsuz yola çıkmayın' uyarısıÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde, 4 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz, Adamızda şu anda 4 bin 300 resmi konaklama kapasitemiz var. Yüzde 95'i doldu. Tatilcilerimizinden ricamız feribot, konaklama ve restoranlarda sıkıntı çekmemeleri için Bozcaada'ya gelmeden rezervasyon yaptırmalarıdır dedi.
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