Kawasaki hastalığı Türkiye’de yok

Bilim Kurulu, hazırladığı Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi rehberinde, çocuklarda Kovid-19 klinik tablosunun daha hafif seyrettiğini, son dönemde de Kawasaki’ye benzer klinik tablonun “nadir” olarak tanımladığını belirtti. Türkiye’de Kawasaki hastalığının rapor edilmediği de ortaya çıktı.

Bilim Kurulu’nın hazırladığı Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi rehberinde, Kovid-19 salgının başından 22 Mart 2020’ye kadar, dünya genelinde 0-9 yaş arasında kayıp bildiriminin çok az sayıda olduğunun bildirildiği belirtildi.



Benzer klinik tablo



10-19 yaş arası ölüm bildiriminin yüzde 0.2 olduğu kaydedilen rehberde, “Bu rakamlar ve bugüne kadar paylaşılan veriler değerlendirildiğinde, çocuklarda klinik tablonun daha hafif seyirli olduğu görülmektedir. Ancak son dönemlerde, çocuklarda aşırı inflamatuvar yanıt ile ilişkili Kawasaki hastalığı klinik bulgularına benzer klinik tablo nadir olarak tanımlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.



Rehberde nisan ayı içinde, Birleşik Krallık’tan çocuklarda Kovid-19 hastalığı ile ilişkili olduğu düşünülen inkomplet Kawasaki hastalığına veya toksik şok sendromuna benzeyen olgular gelmeye başladığı belirtilerek, şöyle denildi:



“Ardından, başta New York (ABD) olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden buna benzer olguların bildiriminde artış gözlendi. Mayıs ortalarında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından ilk kez yeni bir Kovid-19 başvuru şekli açıklandı. Bu durum çocuklarda, Kovid-19 ile olası ilişkili çoklu sistemik inflamatuvar sendrom (MIS-C) olarak adlandırıldı. Çoğu hasta çocuk, komplet veya inkomplet Kawasaki hastalığı kriterlerini karşılamaktaydı. Birleşik Krallık, New York ve İtalya’dan elde edilen epidemiyolojik verilere dayanarak, toplum içindeki Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü zaman dilimi ile MIS-C vaka sayısının en çok olduğu zaman arasında birkaç haftalık bir gecikme olduğu da dikkat çekmekteydi.”



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Kawasaki hastalığı özellikle 5 yaş altı çocuklarda üç günden uzun süren ateş, döküntü, ağız içinde, dilde ve gözlerde kızarıklık ile kendisini gösteren bir çocuk hastalığı. Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinde daha sık görülür. Kawasaki’nin birinci dönem belirtileri şunlar:

Üç günden uzun süren ve ilaç tedavisine fazla yanıt vermeyen yüksek ateş (39 derece üzerinde),



Akıntı olmadan gözlerde ortaya çıkan kızarıklık, göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık,



El ve ayaklarda şişlik ve kızarıklık, özellikle boyunda büyümüş lenf bezleri, tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar, şişik ve parlak kırmızı dil (çilek görüntüsünde).



Kawasaki’nin ikinci dönem belirtileri ise eklem ağrısı, ishal, kusma, karın ağrısı, el ve ayak derisinin soyulması.