Kaya düşmesiyle ayağı kırılan dağcının kurtarılma anları görüntülendi

Arkadaşıyla birlikte dün Demirkazık Dağı'na tırmanışa geçen dağcı Mine Kale'nin Yedigöller mevkisinde üzerine kaya düşmesi sonucu ayağı kırıldı. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE ve arama kurtarma eğitmeni profesyonel dağcı Arif Öztürk, sevk edildi. Ekipler, yaralı Mine Kale'ye ulaşarak ilk müdahalede bulundu. Ardından bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınan Kale, hastaneye kaldırıldı. Dağcı Kale, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Dağcının askerler tarafından kurtarılma görüntüleri ise kameralara yansıdı.