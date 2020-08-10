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10.08.2020 - 15:22 | | DHA

Kaya düşmesiyle ayağı kırılan dağcının kurtarılma anları görüntülendi

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda üzerine kaya düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı Mine Kale'nin kurtarılma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaya düşmesiyle ayağı kırılan dağcının kurtarılma anları görüntülendi

Arkadaşıyla birlikte dün Demirkazık Dağı'na tırmanışa geçen dağcı Mine Kale'nin Yedigöller mevkisinde üzerine kaya düşmesi sonucu ayağı kırıldı. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE ve arama kurtarma eğitmeni profesyonel dağcı Arif Öztürk, sevk edildi. Ekipler, yaralı Mine Kale'ye ulaşarak ilk müdahalede bulundu. Ardından bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınan Kale, hastaneye kaldırıldı. Dağcı Kale, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Dağcının askerler tarafından kurtarılma görüntüleri ise kameralara yansıdı.

Endonezya'daki Sinabung Yanardağı’nda 3 gün içinde ikinci kez patlama meydana geldiEndonezya'nın Sumatra adasındaki Sinabung Yanardağı Pazartesi günü üç gün içinde ikinci kez patladı. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG),Sinabung Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın, yanardağın kraterinden 5 bin metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı. PVMBG yetkilisi Simpang ve Merdeka bölgelerindeki yerel halk ve turistleri etkili olan kül yağmurlarına karşı uyarıda bulundu.Öte yandan Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.
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