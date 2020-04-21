Kayaçlar nasıl oluşur? Kısaca kayaçların oluşumu

Kızgın gaz kütlesi halindeki dünyanın dış yüzey kısmının, soğuması ve bu soğumayla katılaşma süreci kayaçların oluşmasına olanak vermektedir. Aynı zamanda pek çok çevresel etmenler de sürece dahil olarak kayaçların zaman içerisinde meydana gelmesine katkı sağlamaktadır.

Kayaçlar Nasıl Oluşur?

Yer kabuğunun oluşması esnasında magma yüzeye çıkar ve katılaşır. Bununla beraber ortaya çıkan yeryüzü şekilleri eşliğinde bunların altında kalmış olan katmanlar kayaçları oluşturur. Tabii bu süreç içerisinde çevre şartları da yer almaktadır. Yağmur, rüzgar, akarsu aşındırması, sel ile yüksek sıcaklık ve basınç gibi faktörlerin etkisi üzerinden kayaçların oluşumu sağlanır. Tam olarak tanımlamak gerekirse kayaç; yapısında birçok değişik mineral madde bulunduran yer kabuğundaki en büyük kaya parçaları bütünüdür. Aynı sıcak ve soğuk değişimleri ile beraber çevresel faktörlerin sürece dahil edilmesiyle, yer kabuğu kayaçların oluşumuna etki sağlamaktadır. Yüksek sıcaklık ile beraber ayrıca basınç üzerinden yaşanan soğuma kayaçları oluşturur. Özellikle mineral kaynakları üzerinden günümüzde önemli bir yere sahiptir. Bu sebepten pek çok farklı sektör için üretim konusunda ciddi bir yeri vardır. Gündelik yaşamın içerisinde kullanılan birbirinden farklı ürünler kayaçların ham madde olarak kullanılması ile elde edilir.

Kısaca Kayaçların Oluşumu

Kayaçlar kısaca yüksek basınç, sıcaklık ve soğukluk ile beraber çevresel faktörlerin sürece girmesiyle oluşan kaya parçalarıdır. Aynı zamanda içerisinde birbirinden farklı mineraller bulunduran önemli kayalar arasında yer alır. Kayaç oluşumlarını 3 farklı grup altında incelemek mümkün.

- Volkanik kayaçlar, (Granit, volkan camı, katran taşı ve sünger taşı)

- Tortul kayaçlar, (Kumlar, çakıllar, travertenler, kireç taşı, kaya tuzu, taş kömürü, linyit ve asfalt ile tebeşir)

- Başkalaşım kayaçları, (Mermer, elmas ve kuvarsit)

Farklı gruplar üzerinde pek çok değişik kullanılan etmen adına ham madde şeklinde değerlendirilen önemli bir kayaç türüdür. Zengin mineral yapısı ile günümüzde sürekli olarak üretimden geçen kaya türleri arasında yer almaktadır.