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29.09.2020 - 14:39 | | İHA

Kayalar oyuldu, ‘butik otel’ olarak satışa sunuldu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde bulunan bir arazinin kayalar oyularak turistik tesise dönüştürülmesi büyük tepki topladı.

Kayalar oyuldu, ‘butik otel’ olarak satışa sunuldu

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasına rağmen pes dedirten görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyündeki bir arazinin kayalar oyularak turistik tesis yapılması büyük tepkilere neden oldu.

Şok eden görüntülere sahne olan alanın “yatırımlık butik” olarak internetten satışa konulduğu görüldü.

Nevşehir İl Özel İdaresi sorumluluğu dahilindeki Ayvalı köyünde kayaların oyularak yapılan otelin ilanı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kayalar oyuldu, ‘butik otel’ olarak satışa sunuldu

 

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