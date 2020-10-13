MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtarma seferberliği
ABONE OL
13.10.2020 - 13:17 | | DHA

Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtarma seferberliği

Bolu'nun Seben ilçesinde, kayalık alanda mahsur kalan keçi, AFAD ve jandarma ekipleri ile dağcıların çalışması sonucu kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtarma seferberliği

Seben ilçesine bağlı Yuva köyünde hayvancılık yapan Burhan Çakır, keçisinin kayalık alanda mahsur kaldığı ihbarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye Bolu AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ayrıca yardım amacıyla Köroğlu Dağcılık Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyeleri de gitti. Ekipler, yaklaşık 10 kilometre yürüdükten sonra keçiyi kurtarmak için çalışma yaptı. Kınıkçı Kanyonu mevkisinde keçi, kurtarılarak, sahibine teslim edildi. Susayan keçiye, AFAD personeli tarafından su içirildi. Keçinin sahibi de ekiplere teşekkür etti.

İstanbul'da yağmur trafiği felç ettiİstanbul'da akşama doğru etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle megakentin trafiği adeta felç oldu. İBB trafik yoğunluk haritasına göre, yoğunluk yüzde 81 seviyelerine ulaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? 13 Ekim koronavirüs tablosu belli oldu mu?

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? 13 Ekim koronavirüs tablosu belli oldu mu?

SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Akılalmaz olay! Pizzanın içinden jilet çıktı...

Akılalmaz olay! Pizzanın içinden jilet çıktı...

Sıradaki Haber