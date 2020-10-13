Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtarma seferberliği

Seben ilçesine bağlı Yuva köyünde hayvancılık yapan Burhan Çakır, keçisinin kayalık alanda mahsur kaldığı ihbarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye Bolu AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ayrıca yardım amacıyla Köroğlu Dağcılık Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyeleri de gitti. Ekipler, yaklaşık 10 kilometre yürüdükten sonra keçiyi kurtarmak için çalışma yaptı. Kınıkçı Kanyonu mevkisinde keçi, kurtarılarak, sahibine teslim edildi. Susayan keçiye, AFAD personeli tarafından su içirildi. Keçinin sahibi de ekiplere teşekkür etti.