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17.05.2020 - 11:10 |

Kaybolan hayvanını aramaya çıktı kendisi kayboldu!

Malatya’nın Sarıkız Mahallesi'nde, kaybolan hayvanını aramaya çıkan İbrahim Irgat'ın kendisi de kayboldu.

Kaybolan hayvanını aramaya çıktı kendisi kayboldu!

Edinilen bilgiye göre, Hekimhan ilçesi Sarıkız Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Irgat (61), kaybolan küçükbaş hayvanlarını aramak için evinden ayrıldı. Evden ayrılmasının üzerinden birkaç saat geçmesine rağmen dönmeyen Irgat'ın durumu jandarma ekiplerine bildirildi.

Irgat’ın kaybolduğu bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen İbrahim Irgat, jandarma ekipleri ve vatandaşların 4 saatlik çalışması sonucu evlerinin 4 kilometre uzağında Çatal Armut mevkiinde bulunarak ailesine teslim edildi. Kaybolan şahıs bulununca olay yerine gelen ambulansta sağlık durumu kontrol edildi.

Irgat’ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

 

 

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