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10.05.2020 - 00:51 | | AA

Kaybolan kadın bir gün sonra drone yardımıyla tarlada bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan kadın, arama kurtarma çalışmaları sonucunda bir gün sonra boş bir tarlada otururken bulundu.

Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden Halime T'den (50) çöp atmak için dışarı çıktıktan sonra haber alamayan yakınları durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen Halime T'nin bulunması için drone yardımıyla tarama yapıldı.

Jandarma ve Gönen Doğal Afetler Kurtarma Derneği ekipleri de yürüyüş kolları oluşturarak, drone ile taranan noktaları araştırdı. Çalışmalar sonucunda, Halime T, boş bir tarlada tek başına otururken bulundu.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, gece ve gündüz çalışma yaptıklarını, Halime T'yi buldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaybolan kadın drone yardımıyla bulunduBalıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan kadın, arama kurtarma çalışmaları sonucunda bir gün sonra boş bir tarlada otururken bulundu.
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