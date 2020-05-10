Kayınvalideye, teyzeye, halaya, ablaya, eşe Anneler Günü mesajları...

Bugün bize her türlü fedakarlığı yapan, bizi gözünden sakınan, sırdaşımız, dostumuz, ev sevdiğimiz varlıkların yani annelerimizin Anneler Günü... Bugün kucaklaşamayan yürekler mesajlarla teselli bulmaya çalışırken sırf annelerimize değil kayınvalidemize, teyzemize, halamıza, eşimize de Anneler Günü mesajları yolluyoruz. Bu vesile ile sizlere en güzel mesajları derledik.

KAYINVALİDEYE ÖZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Kayınvalideciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. Anneler Günü’n kutlu olsun.

Kendimi hep evimde annemin yanında gibi hissettiren, bana her zaman annem gibi destek veren ve beni evlatlarından hiç ayırt etmeyen değerli kayınvalidem, anneler günün kutlu olsun.

Bu zamana kadar annem gibi hep beni düşünen ben üzüldüğümde bin üzülen sevincime koşulsuz şartsız ortak olan annecim, anneler günün kutlu olsun.

Sen sadece eşimin değim benim de annemsin. Bu özel günün kutlu olsun ve her daim bizimle ol...

İyi ki benim Kayınvalidemsin, bu beni dünyanın en şanslı insanı yaptığı gibi dünyanın en mutlu insanı olduğum gerçeğini de asla değiştirmiyor. Günün kutlu olsun Kayınvalidem.

HALAYA ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Annelerdir bütün çocukları sevindiren Güneş yüzlü halam, ellerinden öperim..Anneler günün kutlu olsun.

Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım halacığım.. Anneler Günün Kutlu Olsun..

Anneler yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler Günün kutlu olsun.

ABLAYA ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Ben yolumu hiç kaybetmedim çünkü benim ışığım ablam hep benimle beraberdi. Anneler Günün kutlu olsun canım ablam.

Anneden geriye kalan en güzel şey abladır. Anneler Günün kutlu olsun.

Aile olmak ne güzel şey kardeş olmak canın sıkkınken başını ablanın omuzuna dayamak. Ondan güç almak. Yalnızlık kötü bir şey herkesin bir ablası olmalı şu hayatta… Anneler Günün kutlu olsun canım ablam.

TEYZEYE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Anne yarısı teyzem Anneler Günün kutlu olsun.

Dünyanın en güzel, en iyi teyzesi, Anneler Günün kutlu olsun..

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım teyzeciğim… Anneler Günün kutlu olsun!

Bana olan emeğini hiç bir zaman ödeyemem, Anneler Günün kutlu olsun teyzelerin en güzeli. ,

Saf ve temiz su gibisin teyzem. Hayatımda olduğun için binlerce kez şükrediyorum. Anneler Günün kutlu olsun..

EŞE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

En iyi zamanda bizimle birlikte gülüştüğün ve en kötü zaman boyunca bizimle kaldığın için teşekkür ederim. Sensiz ne yapardım, canım eşim, Anneler günün kutlu olsun...

Anneler günün kutlu olsun! Çocuklarımıza örnek olduğun için teşekkür ederim!

Dünyadaki en güzel anne olduğun için teşekkür ederim.

Sen benim güzel eşim, çocuklarımın annesisin ve kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak.

Sevgini, rehberliğin ve desteğin olmadan hayatı düşünemiyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Anneler günün kutlu olsun canım karıcım. Çocuğumuzun annesi olduğun için teşekkür ediyorum.