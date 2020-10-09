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09.10.2020 - 17:39 | | İHA

Kayıp çocuklar her yerde aranıyor

Uşak'ta kaybolan ve en son Kütahya’nın Pazarlar ilçesine giriş yaptığı belirlenen 4 çocuk aranıyor.

Kayıp çocuklar her yerde aranıyor

Uşak'ta kaybolan Yusuf Çolak (15), Ahmet Yumuk (15), Ayşe Coşkun (14) ve Havva Coşkun'dan (12) 2 gündür haber alınamıyor.

En son Kütahya'nın Pazarlar ilçesine giriş yapıldığı belirlenen çocuklar polis, jandarma, AFAD ekipleri ve gönüllü vatandaşlar tarafından Kütahya'da aranıyor.

Yetkililer, çocukları görenlerin polis veya jandarmaya haber vermesini istedi.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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