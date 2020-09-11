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11.09.2020 - 17:29 | | DHA

Kayıp olarak aranıyordu! Başından vurulmuş halde bulundu

Kırıkkale’de 4 gündür aranan 29 yaşındaki Halil Altan’ın cesedi Kızılırmak nehrinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu.

Kayıp olarak aranıyordu! Başından vurulmuş halde bulundu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Yahşihan İstasyon Amirliğinde işçi olarak çalışan Halil Altan (29), 7 Eylül Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında mesai arkadaşlarına 'sigara almaya gidiyorum' diyerek iş yerinden ayrıldı.

İş yerine dönmeyen Altan’ın aracı arkadaşları tarafından Kızılırmak nehri kenarında terk edilmiş şekilde bulundu. Bunun üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

29 yaşındaki gencin bulunması için Jandarma, AFAD ve AKUT’un devam ettirdiği arama çalışmalarına Ankara’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) ile özel eğitimli Arama Kurtarma Köpeği

'PATİ' VE KADAVRA KÖPEĞİ 'NEKRO' KATILDI

Tüm ekiplerin seferber olduğu genç, 4 gün aradan sonra Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerince Kızılırmak Nehrinde bulundu.

Başında mermi izi olduğu tespit edilen Altan'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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