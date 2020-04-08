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08.04.2020 - 16:15 | | İHA

Kayıp uzman çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

 Tunceli’de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları iki noktada devam ediyor.

Kayıp uzman çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Olay, 17 Mart tarihinde Ovacık karayolu Anafatma mevkisinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu.

İlk günden itibaren çok sayıda ekibin katılımıyla devam eden arama çalışmaları 23'üncü gününde de sürdü. Aramalar kapsamında Ankara'dan gelen JÖAK, JAK, Van ve Samsun'dan gelen Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri tarafından Munzur Çayı’nın farklı noktasında çalışma yaptı. AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllüler ise Uzunçayır Baraj Gölü'nde botlarla çalışmalarını sürdürdü.

Aralıksız devam eden çalışmalar kapsamında şuana kadar bir sonuç alınamadı.

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