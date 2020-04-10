Kayıp Uzman Çavuş'un arama çalışmaları sürüyor

Olay, 17 Mart tarihinde Ovacık karayolu Anafatma mevkisinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu. Olayın ilk gününden itibaren devam eden arama çalışmalarında 3 hafta geride kalırken Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü’nde belirlenen noktalarda çalışmalar yapılıyor. Çalışmalara Ankara ve Van'dan JÖAK, JAK , Samsun, Adana ve Antalya İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Su Altı Grup Amirliklerinde görevli dalgıç polisler, AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllüler katılıyor.

Çalışmalarının Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki bölümünde Güneş’in yanı sıra 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku da aranıyor.