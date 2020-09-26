MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kayıtları izleyen polis harekete geçti, çadırda yakalandı
ABONE OL
26.09.2020 - 12:48 | | DHA

Kayıtları izleyen polis harekete geçti, çadırda yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, evsiz olan ve çadırda yaşayan S.O.B., halk plajında çaldığı cep telefonları ve 1 aküyle yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtları izleyen polis harekete geçti, çadırda yakalandı

Muğla Marmaris İçmeler Mahallesi'ndeki halk plajında, 15-20 Eylül arası 7 cep telefonu çalındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şikayetler üzerine harekete geçti. İçmeler Mahallesi Altın Kum Halk Plajı yürüyüş yolu ve çeşitli işletmelerin güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Yapılan araştırmada telefonları, evsiz S.O.B.'nin (25) çaldığı belirlendi.

Şüphelinin ayrıca halk plajında bulunan Azmak Deresi’nde demirli bir balıkçı teknesinden de akü çaldığı tespit edildi. Harekete geçen polis, S.O.B.'yi  gözaltına alındı. Şüphelinin çadırında yapılan aramalarda çanta içine konulmuş 5 akıllı ve 1 tuşlu cep telefon ile 1 akü bulundu.

Şüphelinin çaldığı tespit edilen cep telefonları ve akü, yapılan inceleme ardından sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin plajda bir cep telefonunu çaldığı anlar ise kameraya yansıdı. 

Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Ege Denizi'de 5.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Ege Denizi'de 5.3 büyüklüğünde deprem

Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

Pamukkale'de çok feci kaza! 2'si ağır 10 yaralı var...

Pamukkale'de çok feci kaza! 2'si ağır 10 yaralı var...

Sıradaki Haber