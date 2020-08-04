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04.08.2020 - 07:00 | | Gülden Çoktan / istanbul

‘Kaykay’a plaka geliyor

Paylaşımlı elektrikli kaykaylar için harekete geçen İBB, yönetmelik hazırladı. Yönetmelik, scooter’lara plaka verilmesinden, mobil eğitim verme zorunluluğuna kadar birçok düzenleme içeriyor.

‘Kaykay’a plaka geliyor
Gülden Çoktan / istanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), paylaşımlı scooter sektörünü düzenlemek amacıyla Elektrikli Kaykay (scooter) Yönetmeliği hazırladı. Yönetmelik, önceki gün yapılan UKOME toplantısında gündeme geldi. Alt komisyona gönderilen yönetmelik, bu alanda yaşanan çeşitli mağduriyetlerin giderilmesini amaçlıyor. Sektör temsilcileri ve akademisyenlerle yapılan üç aylık görüşmeler sonunda yönetmeliğin hazırlandığını söyleyen İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, “Yönetmelik, sektörel açıdan rekabetin ve fiyat politikalarının sağlıklı işlemesini amaçlarken hem de bu araçları tercih eden kullanıcıların güvenli sürüşünü önemseyen bir içeriğe sahip.  Bu sistemde faaliyet göstermek isteyen firmalar yönetmelik gereğince hem kullanıcılarına mobil/web uygulama üzerinden eğitim vermek zorunda ve aynı zamanda yılda en az bir kez bilinçlendirici kitlesel kampanya yapmak zorunda olacak” dedi. 

Bin scooter şartı

Cihan, paylaşımlı scooter hizmeti verecek işletmelerin başvuru şartları arasında en az bin scootera ve altı adet kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmak zorunluluklarının getirileceğini söyledi. Cihan’ın çalışmanın içeriği ile ilgili verdiği diğer bilgiler şöyle:

Yönetmelik, paylaşım ücretlerinde taban ve tavan fiyatlarını belirlerken bu sınırları elektronik tam bilet ücretine göre düzenleyecek. Taban ve tavan fiyat kriterleri hem lisans sahibi olacak firmaları mağdur etmeyecek hem de küçük ölçekli firmaların rekabet ortamında ayakta kalabilecekleri piyasa koşullarını yaratmayı amaçlamakta. Buna göre yönetmelik gereği scooter açılış ücreti iki tam elektronik bilet fiyatını, dakika başı kullanım ise bir tam elektronik bilet ücretini aşamayacak. Aynı zamanda açılış ücreti yarım tam bilet, dakika başı kullanım ücreti üçte biri tam elektronik ücretinin altında olamayacak.

Kullanıcıya ceza yaptırımı

Hem kullanıcıya hem de lisans sahibi işletmeye çeşitli cezaları içeren bir yaptırım cetveline sahip yönetmelik, scooterlerın tüm yönlerden görülebilir kimlik numarasına (plaka) sahip olmasını gerektiriyor. Böylece araçların kullanım sırasında ve kullanım dışı zamanlarda sebep olabileceği ihlallere dair şikayetlerin bu plaka numaraları üzerinden daha sağlıklı yapılabilmesini sağlanacak.

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