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25.11.2020 - 16:58 | | AA

Kaymakam Temel Ayca'nın koronavirüs testi yeniden pozitif

Geçen hafta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca'nın karantina süresinin dolmasına yakın yaptırdığı testi yeniden pozitif çıktı.

Kaymakam Temel Ayca'nın koronavirüs testi yeniden pozitif

Karantinada bulunan Kaymakam Temel Ayca, karantina sürecinin dolmasına yakın yeniden test yaptırdı.

Ayca, Kovid-19 testinin yeniden pozitif çıktığını belirterek, sağlığının iyi olduğunu ve tekrardan karantina sürecine girdiğini kaydetti.

 

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