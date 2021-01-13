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13.01.2021 - 07:00 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Kaymakamlığın yerleştirdiği otelde katledildi

İstanbul Bayrampaşa’daki bir otelde 3 yaşındaki çocuğuyla kalan Ferdane Kurt (43) aynı otelde kalan Cemil Yar tarafından iple boğularak öldürüldü.

Kaymakamlığın yerleştirdiği otelde katledildi

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen ve göçmen kaçakçılığı suçundan poliste kaydı olan Cemil Yar cinayetten sonra kaçtı. Katledilmeden önce şüpheliyle boğuştuğu belirlenen Ferdane Kurt’un çocuğu koruma altına alındı. Kurt’un otele Bayrampaşa Kaymakamlığı tarafından iki hafta önce yerleştirildiği ortaya çıktı. Bayrampaşa Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli sosyolog Atiye Köroğlu’nun Kurt ile 31 Aralık’ta yaptığı görüşmenin raporunda şöyle denildi: “Ferdane Kurt boşandığı eşinden 3 çocuğu olduğunu, çocuklarının dedeleriyle Malatya’da yaşadıklarını, birlikte yaşadığı adamdan ise 3 yaşında oğlunun olduğunu, Kocaeli’de birlikte yaşadığı adamdan ayrılıp İstanbul’a geldiğini, kadın sığınma evinde kaldığını, artık kadın sığınma evinde kalmak istemediğini ve iş bulmak istediğini ifade etmiştir.”

Ümitcan Uygun'dan sonra o isim de gözaltındaUyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan Fadime Büşra G, İzmir'de polis ekiplerince gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.
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