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08.08.2020 - 16:20 | | İHA

Kaymakamlık açıkladı: Vakalar arttı, köy karantinaya alındı

Çankırı Ilgaz ilçesine bağı 1 köy, son günlerde artan vaka sayıları sonrası Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlık açıkladı: Vakalar arttı, köy karantinaya alındı

Ilgaz Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kuşçayım köyünde vaka sayılarında artış göstermesi nedeniyle 14 gün süre ile karantinaya alındığı bildirildi.

İkinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına devam edildiği, istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatıldığı belirtilen açıklamada, "Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak nitelendirilen korona virüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için yapılan mücadele kapsamında Ilgaz İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 07 Ağustos 2020 tarihinde Kaymakam Osman Uğurlu başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır. Kuşçayım köyünde Covid-19 vaka sayılarının artması sonucunda salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 07 Ağustos 2020 tarih ve saat 12.00 itibariyle 14 gün karantinaya alınmasına karar verilmiştir. Gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirler alınmıştır" denildi.

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