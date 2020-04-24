Kayra İsminin Anlamı Nedir? Kayra Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

İnternet üzerinden çok sık araştırılan ve hakkında bilgi almaya çalışılan isimler arasında Kayra geliyor. Kayra Türkçe kökenli ve çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış en güzel isimlerden biridir. Özellikle okunuşu ve telaffuzu ile beraber etkileyici anlamı üzerinden beğeni toplayan bir isimdir.

Kayra Ne Demek?

Kayra ismi hem Türk Dil Kurumu açısından hem de gündelik yaşam için ortak anlama sahip isimler arasında yer almaktadır. Kayra isminin anlamı; yüksek noktada tutulan ya da sayılan bir kişiden gelecek olan iyilik ya da lütuf olarak bilinmektedir. Aynı zamanda ihsan, atıfet ya da inayet olarak da geçer. Bu anlamları üzerinden günümüze en beğeni toplayan Türkçe kökenli adlar arasında yer almaktadır.

Kayra Kuran'da Geçiyor mu?

Kayra ismi son dönemlerde hem kız hem de erkek çocukları için popüler adlar arasında yer almaktadır. Bu sebepten dolayı ebeveynler çocukları için bu isim konusunda araştırma yapıyor. Merak edilen konular arasında ise Kayra isminin Kuran'da geçip geçmediği yer almaktadır.

Kayra ismi Kuran'da bulunmamaktadır. Özel ve güzel anlamı ile beraber kız ve erkek çocukları için günümüzde yoğun şekilde sevilmiş olan isimlerden biridir.