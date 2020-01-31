MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kayseri-Ankara ve Kayseri-Niğde yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı
ABONE OL
31.01.2020 - 10:14 | | İHA

Kayseri-Ankara ve Kayseri-Niğde yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kayseri-Ankara ve Kayseri-Niğde kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kayseri-Ankara ve Kayseri-Niğde yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kayseri'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kayseri-Ankara kara yolunun Kalkancık mevki'inde ve Kayseri-Niğde kara yolu İncesu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde trafiğin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatıldığı öğrenildi.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Ayrıca yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 50, Sarız ilçesinde 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Yetkililer yolların ulaşıma açılması için kar temizleme çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Kayseri-Ankara ve Kayseri-Niğde yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

    Milliyet'te Haftanın Özeti (31 Ocak 2020)İşte Türkiye ve dünyada aftanın öne çıkan haberleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

    İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

    Herkesin gözünden kaçan detay!

    Herkesin gözünden kaçan detay!

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

    İnternet kafelere yeni düzenleme

    İnternet kafelere yeni düzenleme

    Sıradaki Haber