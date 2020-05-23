Kayseri, Yozgat ve Nevşehir'de bayram namazı saat kaçta? İşte Kayseri, Yozgat ve Nevşehir bayram namazı vakitleri 2020...

Bu yıl corona virüs nedeniyle bayram namazı camilerde kılınmayacak. Her yıl olduğu gibi bu sene de bayrama yaklaşırken bayram namazı saatleri araştırılmaya başlandı. Peki Kayseri, Yozgat ve Nevşehir bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KAYSERİ'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK 2020?

Kayseri'de bayram namazı saat 05:52'de kılınacak.

YOZGAT'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK 2020?

Yozgat'da bayram namazı saat 05:53'de kılınacak.

NEVŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK 2020?

Nevşehir'de bayram namazı saat 05:56'da kılınacak.

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