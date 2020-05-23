23.05.2020 - 11:40 |
Kayseri, Yozgat ve Nevşehir'de bayram namazı saat kaçta? İşte Kayseri, Yozgat ve Nevşehir bayram namazı vakitleri 2020...
Ramazan Bayramı'na yaklaşılmasıyla birlikte bayram namazı saatleri merak edilmeye başladı. İller arasında farklılık gösteren bayram namazı saatleri Diyanet tarafından yayımlandı. Kayseri, Yozgat ve Nevşehir'de yaşayanlar o illerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyorlar. İşte Kayseri, Yozgat ve Nevşehir bayram namazı vakitleri 2020...
Bu yıl corona virüs nedeniyle bayram namazı camilerde kılınmayacak. Her yıl olduğu gibi bu sene de bayrama yaklaşırken bayram namazı saatleri araştırılmaya başlandı. Peki Kayseri, Yozgat ve Nevşehir bayram namazı saat kaçta kılınacak?
KAYSERİ'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK 2020?
Kayseri'de bayram namazı saat 05:52'de kılınacak.
YOZGAT'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK 2020?
Yozgat'da bayram namazı saat 05:53'de kılınacak.
NEVŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK 2020?
Nevşehir'de bayram namazı saat 05:56'da kılınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Türkiye'nin refahını çok daha yükseğe taşıyacağızCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir videolu mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızın zorluğa, yokluğa düşmemesi için tüm gücümüzü seferber ettik. Bu salgın süresince insanlık ailesi olarak zorlu bir imtihandan geçiyoruz." dedi.