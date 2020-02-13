Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi? (14 Şubat)

Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili oluyor. Hemen hemen her gün birçok ilde kar tatili haberleri geliyor. Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı sonrası yarın okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta yarın tatil olup olmayacağı hakkında valilikten yapılan bir açıklama henüz yok. Akşam saatlerinde bir açıklama yapılması bekleniyor.

BUGÜN TATİL OLAN İLLER

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın 9 ilçesinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Afşin, Göksun, Ekinözü, Nurhak, Çağlayancerit ve Andırın ilçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, Andırın'ın Yeşilova bölgesi hariç, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle bugün tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

ŞIRNAK

Şırnak'ta kar ve buzlanma nedeniyle merkez ile İdil, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Şırnak Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile Güçlükonak, İdil, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşan yoğun buzlanma nedeniyle 13 Şubat 2020 günü Şırnak ilimiz Merkez, Güçlükonak, Uludere, İdil ve Beytüşşebap İlçelerimizde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır."

KIRŞEHİR

Kırşehir'de, kar nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının devam ettiğini belirterek, 13 Şubat Perşembe günü il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Akın, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını kaydetti.

NEVŞEHİR

Nevşehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Gece saatlerinde alınan en son meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışının başladığı ve özellikle sabaha karşı artış beklendiğinden 13.02.2020 Perşembe günü İl Genelinde Eğitim ve Öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personeller de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın kış şartlarının gerektirdiği tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir” denildi.

HAKKARİ



Hakkari kent merkezi ile Yüksekova Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, kent merkezi, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma riski nedeniyle eğitim öğretime 13 Şubat perşembe günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağı kaydedildi.



OSMANİYE

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat perşembe günü Bahçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

KİLİS



Kilis'te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün tatil olduğu belirtildi.

Açıklamada, ''Şehrimizde devam eden kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi özel örgün ve yaygın eğitim kurumları özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının Perşembe günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir.'' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağını kaydedildi.





KARS



Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tüm okullarda, Kağızman ilçesinde ise bazı yüksek rakımlı köylerdeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sarıkamış ilçesinde tüm okullar tatil edildi.

Kağızman ilçesinde ise tipi ve kar yağışının yoğun olduğu yüksek rakımlı köyler Akyayla, Yağlıca, Keşiskıran, Yellikıran, Yukarı Karagüney, Çaybük, Tunçkaya, Akören, Karakuş, Taşbilek, Çengilli, Ülker, Karaboncuk ile Karakale'de ilk ve orta okullarında eğitime 13 Şubat Perşembe ara verildi.

GAZİANTEP



Gaziantep'te, kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline ise 1 gün idari izin verildi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde yollar kapanırken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Gaziantep Valiliği ise yaptığı yazılı açıklama ile okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu personellerinin ise 1 gün süreyle idari izinli sayılacağının belirtildiği açıklamada, "Şehrimizde devam eden kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için, İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 13.02.2020 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 13.02.2020 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.

TOKAT



Tokat’ın Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü için eğitime 1 gün ara verildi.



Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde eğitime kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü için 1 gün süre ile ara verildiği ilan edildi. Ayrıca Yeşilyurt, Almus, Sulusaray ve Artova ilçelerindeki son değerlendirmenin kar yağışının durumuna göre ilerleyen saatlerde yapılacak duyurularla kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu. Tokat il merkezi ve diğer ilçelerde eğitime ara verilmeden devam edilecek.



ŞANLIURFA



Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.



Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizde eğitime 1 gün (13 Şubat Perşembe) süreyle ara verilmiştir. Sevgili öğrencilerimiz, sağlığınıza dikkat ederek kar yağışının keyfini çıkarın" denildi.



ORDU



Ordu'nun Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde devam eden aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaymakamlıklarca alınan karar doğrultusunda, 13 Şubat perşembe günü için ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitimi merkezlerinde bir gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

BİTLİS



Bitlis'in Hizan ilçesi ile Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) eğitime ara verildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşullarından dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda 13 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BEÜ ise olumsuz şartları nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için üniversitenin tüm yerleşkelerinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Bitlis Valiliği de buzlanma ve çığ olaylarına karşı vatandaşlara dikkatli olunması için uyarıda bulundu.

ADIYAMAN



Adıyaman'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olduğu belirtildi.

Açıklamada, ''İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat perşembe günü il ve ilçelerimiz ile tüm köylerimizde ilk ve orta dereceli okullarda (özel okullar, özel eğitim kurumları dahil) eğitime bir gün ara verilmiştir.'' denildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağını kaydedildi.



ADANA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm okulların tatil edildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

SİİRT VE DİYARBAKIR





Siirt il merkezi ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezindeki okullar tatil edildi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kentte kar yağışının devam ettiğini vurguladı.

Kent merkezi ve bağlı köylerde okulların 13 Şubat Perşembe günü tatil edildiğini belirten Atik, "Sevgili çocuklar, sağlığınız bizim için çok önemli, o yüzden perşembe günü merkez ve merkeze bağlı köylerimizde okullar tatil edildi. Bu tatili fırsata çevirip bol bol kitap okuyun. Kar okula engel ama okumaya engel değil. İyi tatiller." ifadesini kullandı.

Öte yandan, aynı gün kamuda çalışan engelliler ile hamileler de idari izinli sayılacak.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde de İlçe Kurulu kararıyla ilçedeki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 13 Şubat Perşembe tatil edildi.

KAYSERİ



Kayseri'nin 6 ilçesinde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkili olduğu Bünyan, Felahiye, Sarız, Pınarbaşı, Akkışla ve Özvatan ilçelerindeki okulların tatil edildiği bildirildi.

Bugün de Develi, Akkışla, Pınarbaşı, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu ilçelerinde eğitime ara verilmişti.

TUNCELİ

Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle için eğitime bir gün ara verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Tunceli merkez ile Pülümür, Ovacık, Mazgirt, Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Nazımiye ilçelerimizde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat 2020 Perşembe tüm okullarımız 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Kamuda çalışan engeli olan ve hamile çalışanlarımız da bu kapsamdadır."



MALATYA



Malatya'da kar nedeniyle il genelinde eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışının meteorolojik verilere göre akşam saatlerine kadar süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ile personelin sağlığı ve ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla halen eğitime devam eden tüm ilçelerimizdeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, perşembe günü tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli ve diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."

ARTVİN





Artvin'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle perşembe ve cuma günleri ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde perşembe ve cuma günleri ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiği belirtildi. Valilik ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı günlerde izinli sayılacağını açıkladı.

TRABZON



Trabzon'un Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde tüm okullarda, Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Hayrat ve Vakfıkebir ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle 13 Şubat Perşembe Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçelerindeki tüm okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Hayrat ve Vakfıkebir ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, buzlanma, don beklentisi, gün içerisinde beklenen kar, tipi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesinden dolayı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 13 Şubat Perşembe il genelinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

SİVAS



Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığının 40 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştığı belirtildi.

Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda kar yağışının aralıklarla devam edeceği aktarılan açıklamada, kuvvetli buzlanma, don olayı ve sis beklendiği kaydedildi.

Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 13 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.





Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesinde eğitime ara verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği, bu nedenle merkez yerleşke ve ilçelerdeki öğrencilerin sağlığı için ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler için eğitime ara verildiği belirtildi.



GİRESUN



Giresun'un Şebinkarahisar ve Doğankent ilçelerinin tamamı ile Eynesil ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Şebinkarahisar ve Doğankent ilçelerinin tamamında eğitime 13 Şubat Perşembe ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Eynesil ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacakları kaydedildi.

ARTVİN

Artvin'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün cuma günü ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün ve 14 Şubat Cuma günü ilk ve orta dereceli okullar, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bu tarihlerde izinli sayılacağı kaydedildi.

AĞRI

Ağrı'da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü il merkezi ve merkez ilçedeki köylerde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.



RİZE



Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada 13 Şubat Perşembe günü Merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerin izinli sayılacağı, Çamlıhemşin ve Pazar ilçelerinde ise eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.



Rize'de etkisini gösteren kar yağışı sonrasında il genelinde 3 gün eğitime ara verilmişti. Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada Merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde 13 Şubat Perşembe günü taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulları tarafından izili sayılacakları belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde 13 Şubat Perşembe günü taşımalı eğitim kapsamında kar ve buzlanma nedeniyle taşınmalarında risk doğabilecek güzergahlardan gelen öğrencilerden okula devam edemeyenler okul müdürlüklerince izinli sayılacaktır."

Çamlıhemşin ve Pazar ilçesinde mevcut kar örtüsünün kalkmamış olması nedeniyle ise ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

BİNGÖL

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Bingöl Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime verildiği bildirildi. Açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki tüm okullarımızda Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Tatil haberini Erzurum Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Arsalntaş, mesajında, "Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan il genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitime ara verilmiştir" dedi.

VAN

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün ve cuma günü ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu nedenle bugün ve 14 Şubat Cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim, rehberlik araştırma, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin 2 gün daha tatil edildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağı kaydedildi.

BİTLİS

Bitlis'in Güroymak, Adilcevaz ve Mutki ilçelerinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları ve okullara erişimde yaşanabilecek sorunların göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Yoğun kar nedeniyle ilçe merkezleri ile bağlı köylerdeki tüm okullarda 13 Şubat Perşembe eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamalarda, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacakları duyuruldu.

BAYBURT

Bayburt'ta yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Meteorolojiden elde edilen veriler doğrultusunda il genelinde bugün başlayan kuvvetli kar ile buzlanmanın etkisini sürdüreceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yönelik bu kapsamda 13 Şubat Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel kreşler, anaokulları ile ilkokul, ortaokul ve liselerde, gündüz bakımevleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ve halk eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir."

Açıklamada engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARABÜK

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve Safranbolu ilçesinde, ilk ve orta dereceli okulların, bugün tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile ve engelli olanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AKSARAY

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Devam eden kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle, il genelinde tüm eğitim kurumlarımızda 13 Şubat 2020 Perşembe Günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ARDAHAN

Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün tatil edildi. İlçede yoğun kar ve tipi nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

Öte yandan, yağışların hafta sonuna kadar ara ara devam etmesinin beklendiği aktarıldı.