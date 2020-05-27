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27.05.2020 - 14:48 |

Kayseri'de 12 katlı apartman, karantinaya alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, corona virüs tespit edilen 1 kişinin oturduğu 12 katlı apartmanda, karantina uygulaması başlatıldı.

Kayseri'de 12 katlı apartman, karantinaya alındı

Anbar Mahallesi Kaplan Sokak'taki 12 katlı apartmanda yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada hastaya yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine hastanın oturduğu, 52 daireli ve 12 katlı apartman, corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Polis ekipleri, bina çevresinde önlem alarak, giriş- çıkışları yasakladı.

Apartmanda bulunan ailelerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

 

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