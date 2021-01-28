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28.01.2021 - 13:00 | | İHA

Kayseri’de 3 FETÖ sanığına toplam 20 yıl hapis!

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmaktan yargılanan ve örgüt içi faaliyetlerde bulunan 2 öğretmen ve bir askeri öğrenci hakkında toplamda 20 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri’de 3 FETÖ sanığına toplam 20 yıl hapis!

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, FETÖ/PDY’ye üye olmaktan yargılanan ve örgüt içi faaliyetlerde ‘Serdar’ kod adını kullanan eski öğretmen Sunullah G. yaptığı savunmada, “Milli Eğitim Bakanlığında uzun yıllar çalıştım. Çok iyi öğrenciler yetiştirdim. Benim örgütle bir alakam yok. Ben ülkesini seven bir vatandaşım. Üstüme atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Ben tekrardan görevime dönüp, eski heyecanımla görevimi yapmak istiyorum. Beraatımı talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılamada, Sunullah G.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Tutuklu yargılanan ve mahkeme salonunda hazır bulundurulan eski askeri öğrenci Ali D. ise, “Ben hiçbir terör örgütüne üye olmadım. Ben namussuzluk yapmadım. Vatanıma, milletime hep sadık kaldım ve ihanet etmedim. Ben tutuklu kaldığım süreçte çok mağdur kaldım. Beraatımı talep ediyorum” diyerek kendisini savundu. Mahkeme heyeti Ali D.’ye de ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca eski öğretmen Abdulillah T.’ye de ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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