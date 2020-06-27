Kayseri'de 3 mahallede 16 eve corona virüs karantinası

İlçeye bağlı Saraycık, Kızılören ve Bahçelievler mahallelerinde yapılan sağlık taramasında bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı ve test sonuçları pozitif çıkan kişiler Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı.

Bu kişilerle temaslı oldukları belirlenen 3 mahalledeki 16 ev ve bu evlerde yaşayan kişiler için ise karantina uygulaması başlatıldı.