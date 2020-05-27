27.05.2020 - 11:00 | | DHA
Kayseri'de, 4 günlük kısıtlama sonrası hareketlilik
Kayseri'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokakların bugün kalabalıklaştığı gözlendi.
Kentte, İçişleri Bakanlığı'nca corona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından halk sokağa çıktı. Maske taktığı görülen çoğu kişi, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı'ndaki yoğunluk üzerine polis ekipleri, megafonla sık sık sosyal mesafe konusunda uyarı yaptı.
Sokağa çıkma yasağında gezdirdiği köpek kendisine saldırdıBeslenmesi yasak olan Dogo Argentino cinsi köpekleri sokağa çıkma yasağının olduğu gün gezdiren 4 kişi, büyük bir şok yaşadı. Köpeklerden birisi, bir anda saldırganlaşıp güçlü çenesi ile ısırdığı arkadaşlardan birisinin ayağını uzun süre bırakmadı. Yerde sürüklenen genç kişiyi, mahalleleli güçlükle kurtarırken, dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı