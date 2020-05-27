Kayseri'de, 4 günlük kısıtlama sonrası hareketlilik

Kentte, İçişleri Bakanlığı'nca corona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından halk sokağa çıktı. Maske taktığı görülen çoğu kişi, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı'ndaki yoğunluk üzerine polis ekipleri, megafonla sık sık sosyal mesafe konusunda uyarı yaptı.