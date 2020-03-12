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12.03.2020 - 12:13 | | DHA

Kayseri'de, 5 HTŞ şüphelisi adliyede!

Kayseri’de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de, 5 HTŞ şüphelisi adliyede!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 2 gün önce Kocasinan ilçesinde terör örgütü HTŞ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt ile bağlantısı oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 5 kişi, evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

 

 

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