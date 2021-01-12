Kayseri'de 6 bin yıllık tarihi alan, definecilerin hedefi oldu

İlçeye bağlı Doğanlı Mahallesi Arapsini mevkiindeki tepede, tarihi 6 bin yıl öncesine uzanan ve kayalara oyularak yapılan, yer altı yerleşim yeri dikkat çekiyor. 50 yıl önce köylüler tarafından keşfedilen yerleşim yerinin farklı boyutlarda 12 odası bulunuyor. 475 metrekarelik yer altı yerleşim yerine 1,5 metrelik alandan 40 merdiven ile inilerek giriliyor. 6 bin yıllık tarihi yapı, geçen süreçte definecilerin hedefi oldu. Define avcıları, yerleşim yerinde kazılar yaparak, tarihi yapılara zarar verdi. Bazı bölümleri moloz ile doldurulan yerleşim yerinin, korumaya alınarak, turizme kazandırılması bekleniyor.

'AĞIR HASAR VERİLMİŞ'

Tarihçi Metin Çetin, Yeşilhisar'ın tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yerleşim yeri olduğunu ifade ederek, "Birçok kilisenin yer aldığı ilçede yer altı yerleşim yerleri de bulunur. Yer altı şehirlerinden en önemlisi M.Ö. 4 bin ile M.S. 2 bin yılları arasında Hitit döneminde yapılan bu yer altı yerleşim yeri Roma döneminde sığınak olarak kullanıldı. Bizans döneminde ise, biraz daha geliştirilerek yerleşim yeri haline getirildi. İçerisinde kaynak su alanları var. Yaklaşık 475 metrekarelik bu yer altı şehri çok büyük tarihi geçmişe sahip. Burada kaçak kazı yapan defineciler yeraltı şehrine ağır hasar vermişler. Odalara girilen kapılar moloz yığınları ile kapatılmış. Bu tarihi yapının turizme kazandırılması gerekir" diye konuştu.

'TURİZME KAZANDIRILSIN'

Doğanlı Mahallesi Muhtarı Halis Çalışkan ise yer altı şehrinin turizme kazandırılmasını isteyerek, "Mahallemizde bulunan ve geçmişi çok eskilere dayanan yeraltı şehrimiz ilgisizlik ve definecilerin yaptığı kaçak kazı nedeniyle yıkılıyor. Jandarmanın her gün bu yeraltı şehrini koruması mümkün değil. Yer altı şehrimizi 10 yıl önce dönemin valisi ziyaret etmişti. İlçemize gelen her kaymakam buraya gelip incelemede bulunuyor ancak, hiçbir ilerleme olmuyor. İçinde su havuzlarının yer aldığı yeraltı şehrinin temizlenmesi, aydınlatılması ve turizme kazandırılmasını en büyük arzumuz. Aksi halde defineciler koca bir tarihi yapıyı yok edecekler" ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, tarihi yer altı şehrinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Envanterine kayıtlı olduğu, ilerleyen dönemlerde bölgede yeniden temizleme çalışmalarının yapılacağı bildirildi.