MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kayseri'de 8 katlı binaya corona virüs karantinası
ABONE OL
08.04.2020 - 03:36 | | DHA

Kayseri'de 8 katlı binaya corona virüs karantinası

Kayseri'de, corona virüs tedbirleri kapsamında 8 katlı bina karantina altına alınarak, dış kapısı mühürlendi.

Kayseri'de 8 katlı binaya corona virüs karantinası

Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi 4356'ncı Sokakta bulunan Karepark Apartmanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. 8 kat, 32 daireden oluşan binaya gelen polis ekipleri, apartmanın dış kapısını mühürledi.

Kayseride 8 katlı binaya corona virüs karantinası

Binaya giriş ve çıkışlar da durduruldu. Binada oturan kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi. Apartmanın da Kocasinan Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildiği bildirildi. Binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayseri'de 8 katlı binaya corona virüs karantinası

Kayseri'de 8 katlı binaya corona virüs karantinası

Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

Sıradaki Haber