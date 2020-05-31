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31.05.2020 - 00:43 | | AA

Kayseri'de arabalı düğün ile dünyaevine girdiler

Kayseri'de Kemal Kaygın ve Kübra Emiroğlu çifti yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, davetlilerin otomobilleriyle katıldığı düğün ile evlendi.

Kayseri'de arabalı düğün ile dünyaevine girdiler

Kovid-19 salgını nedeniyle kalabalık etkinliklerin kısıtlanması nedeniyle düğünlerini yapamayan Kemal ve Kübra çifti arkadaşları ve yakınlarının katılımı ile arabalı düğün yapmaya karar verdi.

Talas ilçesinde düğün yapmak için Kayseri Valiliğinden izin alan çift, kendileri için açık alanda kurulan sahnede ilk danslarını yapıp müzik eşliğinde oynadı. Davetliler ise sosyal mesafe kuralına uyarak düğünü otomobillerinin içerisinden takip etti.

Kayseride arabalı düğün ile dünyaevine girdiler

Sembolik düğün pastalarını da kesen genç çiftin mutlu günlerine otomobillerinden şahitlik eden arkadaşları korno çalarak mutluluklarını paylaştı.

 

Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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