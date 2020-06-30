Kayseri'de 'Arabalı Sinema Günleri'nde sürpriz evlilik teklifi

Melikgazi Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle düzenlediği 'Arabalı Sinema Günleri'ne '7. Koğuştaki Mucize' filmi ile devam etti. Otomobilleri ile etkinliğin düzenlendiği alana gelen vatandaşlar, filmin başlamasını bekledi. Bu sırada Fatih Usta, sevgilisi Merve Öztürk'e evlilik teklifinde bulundu. Öztürk, sevgilisinin evlilik teklifini kabul etti. Genç çifti tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Her şeyden önce yeni adım atacağınız bu evliliğin sağlık, mutluluk ve huzur içinde devam etmesini temenni ediyorum. İnşallah nikahınızı da kıymak mutlu gününüze ortak olmak isteriz. Sağlıklı ve sevgi dolu geçireceğiniz güzel günler, mutluluklar diliyorum" dedi.