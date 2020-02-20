MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kayseri’de aranan şahıslara 120 polis ile şafak operasyonu: 32 gözaltı
ABONE OL
20.02.2020 - 09:46 | | İHA

Kayseri’de aranan şahıslara 120 polis ile şafak operasyonu: 32 gözaltı

Kayseri polisi tarafından aranan şahıslara yönelik 52 ekip, 120 personelin katılımıyla düzenlenen şafak operasyonunda 4’ü kadın 32 kişi gözaltına alındı.

Kayseri’de aranan şahıslara 120 polis ile şafak operasyonu: 32 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çeşitli suçlardan yakalama ve arama kaydı bulunan 44 kişinin yakalanması için sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. 49 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan ve 52 ekip 120 polisin katıldığı şafak operasyonunda 4’ü kadın 32 kişi gözaltına alındı. 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda devam ediyor.
Yakalanan 32 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Suriye'de ABD ve Rus askeri araçları arasında yol kapma çabasıSuriye’nin kuzeyindeki Kamışlı’da ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Rus askeri polis aracının önüne kırdı. O anlar saniye saniye amatör kameralarca kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? YKS oturumları: TYT - AYT- YDT tarihleri ne zaman?

YKS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? YKS oturumları: TYT - AYT- YDT tarihleri ne zaman?

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Doğru doz ne? İşte cevabı

Doğru doz ne? İşte cevabı

Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

Sıradaki Haber