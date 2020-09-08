MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kayseri’de bir kişi tabancasını temizlerken kendini vurdu!
ABONE OL
08.09.2020 - 15:24 | | DHA

Kayseri’de bir kişi tabancasını temizlerken kendini vurdu!

Kayseri’de Harun Sade (28), temizlemek istediği ruhsatlı tabancası kazara ateş alınca, bacağından vurulup yaralandı.

Kayseri’de bir kişi tabancasını temizlerken kendini vurdu!

Olay, Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle Bebek Çıkmazı'ndaki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Sade evinin bahçesinde ruhsatlı tabancasını temizlemek istedi. Ancak tabancanın kazara ateş alması sonucu sol bacağından vurulup, yaralandı.

Komşuları tarafından otomobille Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülen Sade tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı

 

Motosiklet sürücüsü ölümden döndüTEM Otoyolu Ataşehir mevkisinde trafikte “makas” atan otomobil sürücüsü, motosikletliye çarptı. Yaşananlar kask kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü ölümden döndüğü olay sonrası otomobil sürücüsü kaçtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayseri’de bir kişi tabancasını temizlerken kendini vurdu!

Kayseri’de bir kişi tabancasını temizlerken kendini vurdu!

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı

Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı

Sıradaki Haber