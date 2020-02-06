Kayseri'de bugün okullar tatil mi? Kayseri Valiliğinden açıklama geldi mi?

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle binlerce öğrenci ve veli Kayseri'de bugün okullar tatil mi? Kayseri Valiliğinden açıklama yapıldı mı sorularına yanıt arıyor. Peki Kayseri'de hava durumu bugün nasıl olacak? Kayseri Valiliğinde kar tatili açıklaması geldi mi?

KAYSERİ HAVA DURUMU 6 ŞUBAT

Akkışla 4 derece Karla karışık yağmurlu

Bünyan 5 derece Karla karışık yağmurlu

Develi 4 derece Karla Karışık yağmurlu

Felahiye 5 derece Karla Karışık yağmurlu

Hacılar 4 derece karla karışık yağmurlu

İncesu 6 derece Karla karışık yağmurlu

Kocasinan 7 derece Yağmurlu

Melikgazi 7 derece Yağmurlu

Özvatan 4 derece Karla karışık yağmurlu

Pınarbaşı 3 derece Karla karışık yağmurlu

Sarıoğlan 5 derece Karla karışık yağmurlu

Sarız 2 derece Karla karışık yağmurlu

Talas 5 derece Karla karışık yağmurlu

Tomarza 2 derece Karla karışık yağmurlu

Yahyalı 5 derece kuvvetli yağmurlu

Yeşilhisar 4 derece Karla karışık yağmurlu

KAYSERİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Kayseri Valiliği tarafından okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama gelmedi.