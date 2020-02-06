Kayseri'de bugün okullar tatil mi? Kayseri Valiliğinden açıklama geldi mi?
Kayseri'de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenci ve veliler kar tatili haberlerini araştırmaya devam ediyor. Bugün gün boyunca birçok ilçede etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle öğrenci ve veliler okullar tatil edildi mi? Kayseri Valiliğinden açıklama geldi mi sorularına yanıt arıyor. Peki Kayseri'de okullar bugün tatil mi?
Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle binlerce öğrenci ve veli Kayseri'de bugün okullar tatil mi? Kayseri Valiliğinden açıklama yapıldı mı sorularına yanıt arıyor. Peki Kayseri'de hava durumu bugün nasıl olacak? Kayseri Valiliğinde kar tatili açıklaması geldi mi?
KAYSERİ HAVA DURUMU 6 ŞUBAT
Akkışla 4 derece Karla karışık yağmurlu
Bünyan 5 derece Karla karışık yağmurlu
Develi 4 derece Karla Karışık yağmurlu
Felahiye 5 derece Karla Karışık yağmurlu
Hacılar 4 derece karla karışık yağmurlu
İncesu 6 derece Karla karışık yağmurlu
Kocasinan 7 derece Yağmurlu
Melikgazi 7 derece Yağmurlu
Özvatan 4 derece Karla karışık yağmurlu
Pınarbaşı 3 derece Karla karışık yağmurlu
Sarıoğlan 5 derece Karla karışık yağmurlu
Sarız 2 derece Karla karışık yağmurlu
Talas 5 derece Karla karışık yağmurlu
Tomarza 2 derece Karla karışık yağmurlu
Yahyalı 5 derece kuvvetli yağmurlu
Yeşilhisar 4 derece Karla karışık yağmurlu
KAYSERİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?
Kayseri Valiliği tarafından okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama gelmedi.