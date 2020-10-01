MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kayseri'de DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
ABONE OL
01.10.2020 - 16:23 | | DHA

Kayseri'de DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu Muhammed V., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kayseri'de geçen yıl 25 Aralık'ta yapılan operasyonla gözaltına alınan Muhammed V., terör örgütü DEAŞ saflarında hendek kazdığı iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Muhammed V. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın geçen 12 Mart'ta görülen duruşmasında Muhammed V., yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edildi.

‘KAZDIĞIM HENDEKLER DEAŞ İÇİN DEĞİLDİ’

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada, Muhammed V. ile avukatı hazır bulundu. Tercüman eşliğinde ifade veren ve örgütün bazı hendeklerini kazdığı iddialarını reddeden Muhammed V., "Zaten kazı işleri ile uğraşıyordum. Yaptığım kazılar DEAŞ için değildi. Kesinlikle DEAŞ için hendek kazmadım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Muhammed V.'yi, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay süreci dikkate alınarak sanığın tutuksuzluk halinin ve yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

MSB PKK'ya ait imha edilen mağaranın görüntülerini paylaştıMilli Savunma Bakanlığı'ndan sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edildiği belirtilirken, Avaşin'de terör örgütü PKK'ya ait 2 koridorlu bir mağaranın tespit edildiği ve komandolar tarafından imha edildiği bildirild.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İETT otobüsünde darp edilen kadın konuştu! 'Çevredekiler sese koştu'

İETT otobüsünde darp edilen kadın konuştu! 'Çevredekiler sese koştu'

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Bim aktüel 2 Ekim kataloğu avantajları! Bu hafta cuma günü Bim aktüel kataloğunda neler var?

Bim aktüel 2 Ekim kataloğu avantajları! Bu hafta cuma günü Bim aktüel kataloğunda neler var?

Sıradaki Haber