05.08.2020 - 15:03 | | DHA
Kayseri'de evin bahçesinde, 236 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, A.E.'ye ait evin bahçesinde 236 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kayseri Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekipleri, Melikgazi ilçesinde yaşayan A.E.'nin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği yönünde ihbar aldı.
Eve baskın yapan jandarma ekipleri, evin bahçesinde 236 kök Hint keneviri ele geçirdi. A.E., gözaltına alınarak, Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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