MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kayseri'de FETÖ sağını astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
ABONE OL
25.06.2020 - 14:17 |

Kayseri'de FETÖ sağını astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan astsubay Latif A., tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de FETÖ sağını astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuksuz sanık astsubay Latif A. hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından ardışık olarak arandığı iddialarını reddeden sanık Latif A., FETÖ ile hiçbir irtibatı olmadığını öne sürerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu görevden uzaklaştırılan Latif A.'yı, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, İstinaf süreci göz önüne alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

    Kadıköyle çırılçıplak soyunan bir kadın 5'inci kattan aşağı atladıGelen son dakika haberine göre İstanbul Kadıköy’de bir apartmanın balkonuna çıplak bir şekilde çıkan bir kadın kendini balkondan aşağıya bırakarak intihara teşebbüs etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Asayiş Şube Müdürlüğünü ziyaret etti

    İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Asayiş Şube Müdürlüğünü ziyaret etti

    Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

    Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

    Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

    Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

    Son dakika... İstanbul Valiliği'nden YKS kararı! Hafta sonu açık olacak

    Son dakika... İstanbul Valiliği'nden YKS kararı! Hafta sonu açık olacak

    Sıradaki Haber