Kayseri'de FETÖ sağını astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuksuz sanık astsubay Latif A. hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından ardışık olarak arandığı iddialarını reddeden sanık Latif A., FETÖ ile hiçbir irtibatı olmadığını öne sürerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu görevden uzaklaştırılan Latif A.'yı, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, İstinaf süreci göz önüne alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.