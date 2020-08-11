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11.08.2020 - 11:08 | | AA

Kayseri'de gurbetçiye medyum şoku!

Kayseri'de kendisini medyum olarak tanıtarak bir gurbetçi kadının 35 bin avrosunu dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kayseri'de gurbetçiye medyum şoku!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Almanya'da yaşayan F.D, internet üzerinden iletişime geçtiği B.T'nin kendisinde büyü olduğunu ve bu büyüyü çözebileceğini söylemesi üzerine banka hesabına 35 bin avro yatırdı.

Daha sonra durumdan şüphelenen F.D, polise bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, Kocasinan ilçesinde ofis açtığı belirlenen B.T. gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda muska, makbuz, kaşe ve kartvizit ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

 

 

 

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