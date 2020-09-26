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26.09.2020 - 23:56 | | DHA

Kayseri'de iki grup birbirine girdi

Kayseri'de, iki grup arasında çıkan silahlı- bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de iki grup birbirine girdi

Olay, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Rüzgar Sokak'ta meydana geldi. Yiğit İber (26) ve Kurtuluş Kara (52) ile kardeşler M.Y. ve Y.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Kurtuluş Kara tabancayla, Yiğit İber ise bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseride iki grup birbirine girdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şüphelileri M.Y. ve Y.Y. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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