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20.11.2020 - 02:06 | | DHA

Kayseri'de kaza! Hızını alamayınca dükkana girdi

Kayseri'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kayseri'de kaza! Hızını alamayınca dükkana girdi

Kaza, saat 23.00 sıralarında Karacaoğlu Mahallesi Doğuş Caddesinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen kazada, 38 FE 684 plakalı otomobil ile 38 US 911 plakalı otomobil çarpıştı.

Kayseride kaza Hızını alamayınca dükkana girdi



Kazanın etkisiyle otomobillerden birisi boş bir dükkana girdi. Kazada her iki otomobilde bulunan Harun Bilekci, Soner Can Özdemir, Metehan Özdemir, Ramazan Karataş, Halil Bilekci, Furkan Akkaya ve Volkan Özer yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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