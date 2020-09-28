Kayseri'de kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü

Olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle Atabek Sokak'ta meydana geldi. Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade kardeşler, 20 gün önce kız kardeşlerini kaçırdığı iddia edilen kuzenleri Harun Sade ile sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Sade, 52 LH 731 plakalı otomobiline binerek, kaçmaya çalıştı.

Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade de 38 AED 595 plakalı otomobille Harun Sade'nin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında Sade kardeşler, evlerinin yakınındaki boş araziye giren Harun Sade'nin otomobilinin önünü kesmek istedi. Bu sırada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle iki otomobil de alev aldı. Araçtan çıkan amca çocukları arasında kavga devam etti. Harun Sade, başından pompalı tüfekle vurulurken, Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade kardeşler koşarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Harun Sade'nin öldüğü belirlendi. Harun Sade'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, kaçan kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.

'NAMUSUM İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Kayseri'de, kız kardeşlerini kaçırdığı iddia edilen kuzenleri Harun Sade'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade kardeşlerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. Öte yandan, polisi arayan kaçırıldığı iddia edilen kadının eşi Özkan Sade, cinayeti kendisinin işlediğini söyleyerek teslim olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesinde giden ekipler, Özkan Sade'yi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen ve aynı zamanda 3 kardeşin akrabası da olan Özkan Sade, basın mensuplarına, "Namusum, şerefim için öldürdüm. Namusumla oynuyordu. Eşimi zorla tehdit ediyordu. Polise ve savcıya da şikayet etmiştim. Namusum için yaptım" dedi. Özkan Sade'nin, 3 kayınbiraderi ile aynı otomobilde olduğu öğrenildi.