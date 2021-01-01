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01.01.2021 - 19:16 |

Kayseri'de otomobil hırsızlığıyla ilgili 3 kişi yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil hırsızlığıyla ilgili 3 kişi yakalandı. Kaçan diğer 2 şüpheli ise saklandıkları yerde gözaltına alındı. Yakalanan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kayseri'de otomobil hırsızlığıyla ilgili 3 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu A.B'ye ait otomobilin Argıncık Mahallesi'nden çalınması üzerine çalışma başlattı.

Esentepe Şanlı Sokak'ta plakası değiştirilen çalıntı araçta pizza yerken polisi fark ederek kaçmaya çalışan şüphelilerden A.K, olay yerinde gözaltına alındı.

Kayseride otomobil hırsızlığıyla ilgili 3 kişi yakalandı


Kaçan diğer 2 şüpheli ise saklandıkları yerde gözaltına alındı. Yakalanan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.

Taksimetre güncelleme kuyruğu akşama kadar devam ettiİstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına geldi. Sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, akşam saatlerinde de devam etti.
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