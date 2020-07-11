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11.07.2020 - 14:42 | | DHA

Kayseri'de, 'sarıkız' cinsi örümcek tedirginliği

Kayseri'de, havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan 'sarıkız' örümceği (camel spider), vatandaşları tedirgin etti.

Kayseri'de, 'sarıkız' cinsi örümcek tedirginliği

Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde görülen örümcekler, tedirginlik yarattı. Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, güçlü çeneleri sayesinde et parçalarını kolayca koparıp yiyebilen sarıkız örümcekleri, mahallede endişeye neden oldu. Mahallede son olarak, Fatma (65) ve Seyit Ateş (70) çifti bahçede kahvaltı yaparken yer sofrasına bir örümceğin geldiğini fark etti. Seyit Ateş'in, cep telefonu ile fotoğrafını çektiği örümcek, kısa sürede otların arasına girerek kayboldu. Seyit Ateş, "Daha önce mahallemizde bu örümceğin görüldüğünü söylüyorlardı. Ama inanmamıştım. Çünkü, ömrüm boyunca hiç rastlamadığım bir tür. Daha önce bizim buralarda böyle böcekler olmazdı. İlk başta akrep zannettik. Sonra internetten yaptığımız araştırmada 'sarıkız' olduğunu öğrendik. Akşam görüldüğü ifade ediliyor; ama bizim karşımıza sabah çıktı. Tedirgin olduk" dedi.

 

 

 

 

 

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