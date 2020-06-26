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26.06.2020 - 14:02 | | İHA

Kayseri’de şok eden manzara! Film izler gibi intihar girişimini izlediler

Kayseri’de intihar etmek için bir iş merkezinin çatısına çıkan şahsı çevredeki vatandaşlar film izler gibi izledi.

Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, ismi öğrenilemeyen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs 14 katlı iş merkezinin çatısına çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kurtarma minderi açarken, polis ekipleri de çatıya çıkan şahsı ikna etmeye çalıştı. Ekipler çalışırken çevredeki vatandaşlar da sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak çatıdaki adamı izledi.

Yaklaşık 45 dakika süren ikna çabalarının ardından şahıs çatıdan indirilerek ambulansa götürüldü.

Kayseri’de şok eden manzara Film izler gibi intihar girişimini izlediler

Kayseri'den şaşırtıcı görüntüler! Film izler gibi intihar girişimini izledilerKayseri’de intihar etmek için bir binanın çatısına çıkan şahsı çevredekiler film gibi izledi.
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