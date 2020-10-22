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22.10.2020 - 03:41 | | AA

Kayseri'de vahşi cinayet! Başına taşla vurarak öldürdü

Kayseri'de, tartıştığı arkadaşını başına taşla vurarak öldürdüğü iddia edilen Afganistan uyruklu kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de vahşi cinayet! Başına taşla vurarak öldürdü

Melikgazi ilçesine bağlı Karacaoğlu Mahallesi Morkaya Sokak'ta, her ikisi de Afganistan vatandaşı olan Z.H. (33) ile T.M. (22) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.H, arkadaşı T.M'yi başına taşla vurup öldürdükten sonra yol kenarına attı. Taş ve kumla cesedin üzerini kapatan Z.H. daha sonra olay yerinden kaçtı.

Kayseride vahşi cinayet Başına taşla vurarak öldürdü


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, T.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Z.H. gözaltına alındı.

Ceset otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kayseride vahşi cinayet Başına taşla vurarak öldürdü


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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