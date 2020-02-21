MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonu! 10 gözaltı...
ABONE OL
21.02.2020 - 11:23 | | DHA

Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonu! 10 gözaltı...

Kayseri'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan ve banka hesaplarına yaklaşık 50 milyon TL sanal para transferi yapıldığı belirlenen 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonu! 10 gözaltı...

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yasa dışı bahis oynatan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin 2 ay süren çalışması sonucu, yasa dışı bahis üzerinden 5 ayda 50 milyon TL para kazandığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Kayseri ve İstanbul'da 11 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, M.U., M.Y., A.K., Ö.K., C.Y., S.B., M.Ş., Y.A., M.A. ve Y.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

 

    Şişli'de bebeğin çöp konteynerine bırakılma anı kameradaİstanbul Şişli'de temizlik işçileri tarafından bulunan bebeğin çöp konteynerine bırakılma anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Ankara ve Mersin'de PKK operasyonu! Yakalandılar

    Son dakika... Ankara ve Mersin'de PKK operasyonu! Yakalandılar

    İndirim üstüne indirim! Duyan oraya koştu...

    İndirim üstüne indirim! Duyan oraya koştu...

    Engelsiz 112 Çağrı Merkezi

    Engelsiz 112 Çağrı Merkezi

    Damga vuran görüntü! Maskeli atlılar...

    Damga vuran görüntü! Maskeli atlılar...

    Sıradaki Haber