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24.12.2020 - 17:36 | | DHA

Kayseri'de zehir tacirlerine baskın! 4 kişi gözaltına alındı

Kayseri’de, polis tarafından durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de zehir tacirlerine baskın! 4 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kente 2 otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi alan ekipler, şüphelilerin bulunduğu araçları Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde durdurdu.

Otomobillerde yapılan aramada 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçlarda bulunan Z.S, R.K, M.B. ve M.E.Ç. gözaltına alındı.

 

 

Yakalanacağını anlayınca intihar ettiBursa'da gece yarısı buluştuğu arkadaşı Hakan Doğan’ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra 110 kilometre mesafe giderek, park ettiği otomobilinde uyuyan Aybars Y. uyandığında polisleri görünce aynı tabancayı başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.
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